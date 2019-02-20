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Renault испытала купе-кроссовер Arkana на льду озера Ладога

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Французский автопроизводитель Renault решил провести дорожные тесты кросс-купе Arkana на замерзшем озере Ладога.

Помимо данной модели, впервые показанной в конце прошлого лета на мотор-шоу в Москве, на льду были замечены кроссоверы Duster и Captur. Видимо, новинка была оборудована полным приводом и 160-сильным мотором. Однако все еще не ясно, какую трансмиссию решит использовать компания в этом авто.

По словам представителей бренда, продажи купе-кроссовера в РФ должны будут начаться в первом полугодии 2019 года. Более подробные сведения о машине опубликуют ближе к ее релизу. Напомним, что она создана на основе усовершенствованной архитектуры B0.

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