Редкий гоночный спорткар Ferrari 1987 года продан на аукционе за 4,3 млн евро

В ходе Парижского аукциона Sotheby’s с молотка ушел крайне редкий спортивный автомобиль Ferrari F40 LM, выпущенный в 1987 году. Его продали за 4 300 000 евро (около 322 миллионов рублей).

Суперкар был продан вчера, 6 февраля, на ежегодном аукционе по реализации ретро-машин. Помимо него на продажу выставили еще около 90 автомобилей самых различных брендов, выпущенных в XX веке. Что касается реализованной модели, то всего было изготовлено лишь 19 подобных авто.

Данный экземпляр окрашен в синий цвет и собран специалистами Michelotto. Он принимал участие во множестве соревнованиях, включая «24 часа Ле-Мана». На нем также была выиграна гонка Anderstorp 4 Hours, которая состоялась около 24 лет назад.