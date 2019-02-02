Продажи iPhone выросли на 76% после снижения цен

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Как только торговая сеть Tmall снизила стоимость новых гаджетов iPhone, спрос на них увеличился почти на 76 процентов.

Ранее Тим Кук, гендиректор Apple, сообщил, что в скором будущем они снизят стоимость своих устройств на нескольких рынках, где произошел значительный обвал нацвалюты по отношению к доллару. Почти в этот же период времени китайский ритейлер Tmall официально понизил цены «Айфонов», представленных осенью 2018 года.

К примеру, модель iPhone XS Max, внутренняя память которого составляет 512 гигабайт, теперь можно купить за 1,65 тысячи долларов (около 107 тысяч рублей), то есть на 250 долларов дешевле. iPhone XR с 128 гигабайтами ПЗУ и вовсе можно взять за 830 долларов (около 54 тысяч рублей). В компании отмечают, что понижение цен позволило увеличить продажи почти в 2 раза.