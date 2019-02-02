Продажи Bentley на рынке России выросли на 27% за 2018 год

Специалисты «Автостата» подсчитали, что в прошлом году продажи автомобилей марки Bentley увеличились почти на 27 процентов в сравнении с 2017-м годом.

Согласно отчету аналитиков компания смогла реализовать 298 автомобилей, причем около 60 процентов всех продаж приходится на премиальный кроссовер Bentayga. На российском рынке было продано более 180 единиц этой модели. На 2-й строчке оказался роскошный седан Continental, который раньше занимал 1-е место.

В опубликованном документе также указывается, что свыше половины всех купленных в РФ машин были зарегистрированы в Москве. Затем идет Санкт-Петербург и Московская область. Сразу тринадцать машин были реализованы в Краснодарском крае.