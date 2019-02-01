Появилось видео восьмиколесного седана Toyota

В Сети было размещено видео с крайне необычным седаном Toyota Vios. Дело в том, что машина обладает сразу несколькими осями, причем три из них расположены в задней области авто.

Уникальное транспортное средство с 8 колесами является собственностью владельца одного из индонезийских таксопарков. По сути, оно собрано из двух разных кузовов, причем первоначально из них хотели сделать диваны.

На задней подвеске установлены три оси, однако тяга поступает на переднюю ось, а уже с нее крутящий момент передается на другие колеса. В настоящее время седан не используется по своему прямому назначению, а стоит рядом с таксопарком, играя роль рекламы. Владелец авто уверен, что оно позволит ему привлечь немало новых клиентов.