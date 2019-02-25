Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Памела Андерсон попросила Путина помочь косаткам и белухам в Приморье

Дата:
Есть видео

Памела Андерсон, известная американская киноактриса, выступила с обращением к Владимиру Путину, лидеру РФ, в котором попросила его помочь вызволить белух и косаток из «китовой тюрьмы» под Находкой.

Согласно заявлению голливудской звезды, в Приморье в неволе сейчас находятся одиннадцать косаток и почти девяноста белух, которые были выловлены с нарушением множества законов. Она добавила, что хоть финальное решение по их освобождению еще не принято, однако просит президента уже подписать соответствующее поручение.

В своем обращении Андерсон также надеется, что власти Российской Федерации вместе с международными экспертами смогут разработать эффективный план, связанный с возвращением подводных млекопитающих в места их естественного обитания.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Испании задержаны таксидермисты, делавшие чучела из исчезающих видов животных
  2. Все больше людей видят в изменении климата угрозу для личной безопасности
  3. Ученые считают горбушу новой угрозой для косаток

Эти новости могут вас заинтересовать

Ещё раз об экологичности правления 44-го президента США, или как Обама экологизировал армию

В Петербурге из-за открытого люка авто отправилось в реку

В Антарктиде позеленел лед

Рост активности москитов в округе Лос-Анджелес увеличивает риск заражения вирусными инфекциями

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP