Памела Андерсон попросила Путина помочь косаткам и белухам в Приморье

Памела Андерсон, известная американская киноактриса, выступила с обращением к Владимиру Путину, лидеру РФ, в котором попросила его помочь вызволить белух и косаток из «китовой тюрьмы» под Находкой.

Согласно заявлению голливудской звезды, в Приморье в неволе сейчас находятся одиннадцать косаток и почти девяноста белух, которые были выловлены с нарушением множества законов. Она добавила, что хоть финальное решение по их освобождению еще не принято, однако просит президента уже подписать соответствующее поручение.

В своем обращении Андерсон также надеется, что власти Российской Федерации вместе с международными экспертами смогут разработать эффективный план, связанный с возвращением подводных млекопитающих в места их естественного обитания.