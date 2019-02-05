Опубликованы новые рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy F

Интернет-порталом LetsGoDigital были размещены новые рендеры гаджета Samsung Galaxy F с гибким экраном. Они созданы на основе недавно выпущенного рекламного видео.

Официальный дебют новинки запланирован на конец текущего месяца. Согласно предварительным сведениям ее могут назвать Galaxy Fold. На данный момент известно, что этот девайс будет оснащен огромным дисплеем с диагональю 7,3 дюйма. В собранном состоянии он уменьшается до 4,58 дюйма.

На рендерах можно также увидеть основную двойную камеру, общее разрешение которой составит 24 мегапикселя. Смартфон также получит новейший чипсет Snapdragon 855, 8 гигабайт ОЗУ и до 512 гигабайт ПЗУ.