Опубликовано видео 100-часовой покраски кузова Mercedes-Maybach S-Class

Представители автопроизводителя Mercedes-Benz разместили в Сети ролик, где демонстрируется улучшенная покраска кузова премиум-автомобиля Mercedes-Maybach S600 Pullman.

На процесс окраски у работников Topaz ушло почти сто часов. В опубликованном видео, продолжительность которого составляет около 7 минут, был показан 5-й уровень покраски дорогостоящих машин.

Главная задача специалистов заключалась в устранении такого дефекта как «апельсиновая корка», возникающего из-за недостаточного качества краски. Разумеется, для автомобилей подобного класса он недопустим. Отметим, что данная модель стоит около 600 000 долларов (более 39 миллионов рублей).