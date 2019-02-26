Nubia представила смартфон-браслет с гибким экраном

Представители Nubia продемонстрировали на Барселонском мероприятии MWC 2019 оригинальный смартфон-браслет Alpha, имеющий гибкий дисплей.

Данный гаджет является гибридом smart-часов и смартфона. Как и обычные наручные часы, он носится на запястье. Его основной особенностью является 4-дюймовый гибкий экран, способный сгибаться вокруг руки. Девайсом можно управлять как жестами, так и классическим касанием дисплея. На его передней части расположена камера с разрешением 5 мегапикселей.

«Сердцем» устройства является довольно мощный (для часов) чипсет Snapdragon Wear 2100. Оно также оснащено 1 гигабайтом ОЗУ и может поддерживать технологию беспроводной зарядки. Аккумулятора, по словам сотрудников бренда, хватает на два дня. Смартфон-браслет обладает защитой от влаги. Приобрести его можно будет за 550 евро (около 41 тысячи рублей).