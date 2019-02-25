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Nokia представила новый смартфон с пятью тыловыми камерами

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Представителями Nokia в рамках мероприятия MWC 2019 была продемонстрирована новая модель под названием Nokia 9 PureView, оснащенная сразу 5-ю модулями камеры, установленными на задней стороне устройства.

Каждый модуль имеет разрешение 12 мегапикселей. Все они действуют одновременно, однако только два являются цветными, то есть остальные – монохромные. Полученные при съемке данные соединяются в одно финальное изображение, динамический диапазон которого составляет 12,4 ступени экспозиции.

Что касается технических параметров новинки, то она действует на базе чипсета Snapdragon 845. Объем ее оперативной памяти составляет 6 гигабайт, а постоянной – 128 гигабайт. Диагональ переднего дисплея равна 5,99 дюймам. Приобрести этот девайс можно будет уже в следующем месяце за 699 долларов (около 45 тысяч рублей).

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