Некоторые F-35 могут стать непригодными к полетам в 2026 году

Несколько боевых истребителей F-35, созданных в первые дни программы, могут стать непригодными к использованию в 2026 году, после налета всего лишь 2100 часов – это еще одна неприятная новость для и без того проблемного проекта. Виновником сложившейся ситуации наверняка является план проектирования и производства самолетов, приведший к началу их сборки, до того как были установлены окончательные проектные спецификации. В настоящее время в разработке находится решение по исправлению возникшей проблемы.

Согласно информации, опубликованной Aviation Week и Bloomberg News, в версии истребителя F-35B (может осуществлять вертикальный взлет) для статических испытаний (без осуществления полетов) было обнаружено множество структурных трещин во время проведения тестов на долговечность. Вариант для статического тестирования – BH-1 – был построен по тому же стандарту, что и ранние версии F-35B. После модернизации новые экземпляры стали более долговечными.

Срок службы каждого F-35B должен составить как минимум 8000 летных часов. Однако размещенный недавно отчет об эксплуатационных испытаниях F-35 предполагает, что ранние модели F-35B могут быть ограничены всего 2100 часами, а это означает, что истребители начнут стареть уже к 2026 году. 8000-часовой срок службы является стандартом для боевых самолетов. Например, у истребителей F-15 и F-16, он составляет 8 000 и 9 000 часов соответственно.

Как и в случае со многими другими проблемами F-35, включая перерасход средств на его создание, можно снова обвинить Пентагон в использовании «параллелизма». В соответствии с данной концепцией, Пентагон и Lockheed Martin начали строить самолеты до завершения процесса разработки. Это было сделано для разогрева производственных линий и оптимизации цепочек поставок, а также ускорения передачи самолетов в руки пилотов, чтобы они смогли раньше начать свое обучение на них.

Параллелизм несет в себе большие риски. Самолеты, построенные до закладки в основу окончательных стандартов проектирования, потребуют обновления аппаратного и программного обеспечения, и определения того, какие самолеты нуждаются в модернизации. На все это нужно потратить немало времени и денег. Хоть инженеры и определили изменения, благодаря которым можно повысить срок службы ранних моделей F-35B до 8000 часов, однако неизвестно, с какими сложностями столкнутся специалисты при модернизации самолетов и во сколько это обойдется Пентагону.

Обновление: представитель Lockheed Martin связался с Popular Mechanics, попросив их опубликовать официальное заявление компании. F-35B прошел полномасштабные испытания на долговечность до 16000 часов. Запланированные модификации ранних моделей самолетов F-35B гарантируют, что они будут удовлетворять всем требованиям к сроку службы в 8000 часов. Истребители, поставляющиеся сегодня, включают эти конструктивные изменения, поэтому уже соответствуют всем стандартам.