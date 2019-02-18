Названа стоимость топовой версии Samsung Galaxy S10+ с 12 ГБ ОЗУ

Раскрыта цена самой дорогой модификации гаджета Samsung Galaxy S10+, имеющая 12 гигабайт оперативной памяти на борту. Премьера смартфона должна состояться в самое ближайшее время.

Информация о девайсе и его ценнике была опубликована инсайдерами, то есть она не была подтверждена официально. Согласно этим данным модель будет обладать керамическим корпусом, а приобрести ее удастся за 1476 долларов (около 97,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Появятся и менее дорогие модификации. К примеру, за вариант с 8 гигабайтами ОЗУ южнокорейская компания будет просить 1329 долларов (около 87,7 тысячи рублей). Ценники будут также различаться в зависимости от рынка сбыта – в Индии базовый вариант будут продавать за 697 долларов (около 46 тысяч рублей).