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ЗДОРОВЬЕ

Названа главная причина смертности женщин в России

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Аналитики Росстата подготовили список основных причин смерти женщин на территории Российской Федерации. На 1-м месте антирейтинга оказалась онкология.

Согласно представленным данным за 2017 год от раковых клеток умерли 19 600 женщин, возраст которых составлял от 16 до 54 лет. 2-ю строчку в списке заняли заболевания системы кровообращения, «убившие» 18 900 жительниц России.

На 3-м месте расположились внешние причины. Речь идет о нападениях преступников, дорожных авариях и несчастных случаях – они унесли жизни 15 800 женщин. Всего же за отчетный период времени, по данным статистической организации, умерли 82 600 россиянок, относящихся к категории трудоспособных граждан.

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