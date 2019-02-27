Названа главная причина смертности женщин в России

Аналитики Росстата подготовили список основных причин смерти женщин на территории Российской Федерации. На 1-м месте антирейтинга оказалась онкология.

Согласно представленным данным за 2017 год от раковых клеток умерли 19 600 женщин, возраст которых составлял от 16 до 54 лет. 2-ю строчку в списке заняли заболевания системы кровообращения, «убившие» 18 900 жительниц России.

На 3-м месте расположились внешние причины. Речь идет о нападениях преступников, дорожных авариях и несчастных случаях – они унесли жизни 15 800 женщин. Всего же за отчетный период времени, по данным статистической организации, умерли 82 600 россиянок, относящихся к категории трудоспособных граждан.