Здесь рождаются новости.
Главная
КОСМОС

НАСА собирается отправить пилотируемую экспедицию на Марс в середине 2030 годов

Дата:

Джим Брайденстайн, руководитель НАСА, в ходе беседы с журналистами сообщил, что первые астронавты смогут пройти по марсианской поверхности не раньше середины 2030-х годов.

Перед тем как осуществить данную миссию, агентство собирается провести испытание новых технологий на Луне, чтобы улучшить их и потом применить на Красной планете. В НАСА также планируют тесно сотрудничать с коммерческими и международными организациями. Брайденстайн добавил, что до земного спутника астронавты могут добраться за трое суток, однако до Марса лететь придется гораздо дольше.

Директор агентства также добавил, что Земля и Красная планета находятся в выгодном для совершения полетов положении лишь раз в два года, поэтому экипажу предстоит пробыть на марсианской поверхности как минимум 24 месяца.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые впервые обнаружили гигантские остатки вокруг взорвавшейся звезды
  2. Жители Швейцарии заметили полет скоростного НЛО в ночном небе
  3. Ученые выяснили, где Вселенная скрывает свою «недостающую» массу

Эти новости могут вас заинтересовать

NASA заявило о скором падении двух метеоритов возле границы России и Казахстана

В Румынии найден инопланетный камень, которому 250 тысяч лет

NASA сообщило, что астероид Оумуамуа посетил 109 звездных систем

Уфолог заявил, что «люди в черном» пытались заставить его замолчать

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP