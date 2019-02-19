НАСА собирается отправить пилотируемую экспедицию на Марс в середине 2030 годов

Джим Брайденстайн, руководитель НАСА, в ходе беседы с журналистами сообщил, что первые астронавты смогут пройти по марсианской поверхности не раньше середины 2030-х годов.

Перед тем как осуществить данную миссию, агентство собирается провести испытание новых технологий на Луне, чтобы улучшить их и потом применить на Красной планете. В НАСА также планируют тесно сотрудничать с коммерческими и международными организациями. Брайденстайн добавил, что до земного спутника астронавты могут добраться за трое суток, однако до Марса лететь придется гораздо дольше.

Директор агентства также добавил, что Земля и Красная планета находятся в выгодном для совершения полетов положении лишь раз в два года, поэтому экипажу предстоит пробыть на марсианской поверхности как минимум 24 месяца.