NASA опубликовало самый детальный снимок Ультима Туле

Сотрудники НАСА разместили в Сети наиболее четкий на данный момент времени снимок космического объекта Ультима Туле. Его сделал американский зонд New Horizons в начале текущего года.

Фотография сделана за шесть с половиной часов, до того как аппарат приблизился к астероиду на максимально близкое расстояние (около 6620 километров). Ее разрешение составляет 33 метра на один пиксель. По словам Алана Штерна, главы операции, для получения столь четких снимков им понадобилось отслеживать положение объекта и зонда с точностью до секунды.

На размещенном фотоснимке можно увидеть различные образования на астероиде, имеющие круглую форму, и небольшие впадины. Сейчас исследователи пытаются понять, с чем связано формирование подобного рельефа. Напомним, что Ультима Туле является самым далеким от Земли объектом, когда-либо изученным человечеством с помощью зонда.