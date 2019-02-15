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АВТО

На видео запечатлели секретную новинку АвтоВАЗа

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В рамках съемок телешоу «Чудо техники», прошедших в сборочном цехе отечественного автопроизводителя «АвтоВАЗ», операторам удалось запечатлеть на камеру секретное авто.

Машина имела белую окраску кузова, однако по причине коммерческой тайны на опубликованных кадрах почти невозможно рассмотреть даже силуэт новинки, так как он был полностью размыт пикселями. К тому же ее показали всего 10 секунд.

По словам репортера, они увидели автомобиль, который нельзя было снимать. Позднее работники автозавода попросили телеканал не демонстрировать ее в программе. Однако автомобилисты вскоре смогут сами узнать, о какой именно российской новинке идет речь.

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