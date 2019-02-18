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На российском рынке исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей

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Эксперты отмечают, что в ближайшем времени на авторынке РФ пропадут новые машины с ценами меньше одного миллиона рублей.

В начале этого года в России уже начали сильно дорожать модели, которые обычно относили к бюджетному классу. К примеру, некоторые версии Lada Vesta и Hyundai Solaris уже начали стоить дороже миллиона рублей, то есть они перешагнули через психологическую отметку. Это относится и ко многим другим брендам авто.

В среднем стоимость наиболее популярных легковых машин уже в 2018 году возросла на 10%, достигнув значения в 1 миллион 190 тысяч рублей. Нынешний рост цен связан в основном с увеличением НДС до 20% и инфляцией. Таким образом, через несколько лет в стране может не остаться бюджетных автомобилей.

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