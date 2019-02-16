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ГАДЖЕТЫ

На Apple подали в суд за убийство человека из-за возгорания iPad

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Взято с Pixabay

Джулия Айрлэнд Мео, жительница США, решила подать в суд на американскую компанию Apple из-за гибели своего отца. Он умер в пожаре, вызванном возгоранием планшета iPad.

Огонь возник в жилище Бредли Айрлэнда в начале 2017 года. Согласно мнению экспертов возгорание произошло из взорвавшегося аккумулятора гаджета, произведенного Apple. В Интернете нередко публикуются жалобы от пользователей, в которых отмечается, что их планшеты или смартфоны самовоспламеняются, однако они практически никогда не приводят к трагическим последствиям.

По словам Джулии, «Айпад» с самого начала имел серьезный дефект, а потому его применение несло угрозу для жизни, однако компания не предупредила об этом покупателей. Теперь она собирается «вытрясти» из Apple компенсацию, размер которой еще не определен. Неизвестно также использовалась ли в гаджете оригинальная батарея.

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