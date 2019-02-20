Музей «Гранд-Каньона» на протяжении 18 лет облучал туристов ураном

Вскоре «Гранд-Каньон» должен будет отпраздновать свой 100-летний юбилей в роли национального парка, однако вместо грандиозного празднества его ждет громкий скандал. Согласно последним новостям из Республики Аризона в течение последних 18 лет каждый, кто проходил мимо трех ведер с краской, стоящих в здании музея национального парка, подвергался радиоактивному облучению.

Сотрудники парка узнали о радиоактивных ведрах, расположенных рядом с выставкой таксидермии, в прошлом году. Однако в «скандальном электронном письме» менеджер по безопасности, здоровью и благополучию парка отмечает, что руководство пыталось скрыть потенциальную угрозу безопасности людей.

В электронном письме, предназначенном для сотрудников Службы национальных парков США (NPS) и отправленным в начале этого месяца, Элстон Стивенсон, менеджер по безопасности парка, написал следующее:

«Если вы были в здании музейных коллекций (2C) между началом 2000 и 18 июня 2018 года, то вы, скорее всего, подверглись воздействию урана. Показатели радиации, по предварительным расчетам, превышают безопасные пределы, указанные Комиссией по ядерному регулированию. Определить, кто подвергся излучению, и выявить его уровень, крайне непросто, и это наша следующая важная задача».

В последующем электронном письме исполняющему обязанности министра внутренних дел Дэвиду Бернхардту и заместителю генерального инспектора Мэри Кендалл Стивенсон заявил, что руководителям NPS не удалось устранить опасность, связанную с ведрами.

«При всем уважении, но это аморально не сообщать нашим людям об опасности», – написал он. «Я также не могу больше рисковать своей сертификацией (здоровьем и безопасностью) и позволить этому продолжаться».

Согласно опубликованному отчету, 5-галлонные контейнеры содержали образцы урана и были первоначально размещены в подвале штаб-квартиры парка. Позже, по словам Стивенсона, контейнеры были размещены в здании музея вскоре после его открытия в 2000 году, рядом с выставкой таксидермии, которую посещали дети. Первоначальный источник урановой руды неясен.

Один из контейнеров содержал в себе так много урана, что его нельзя было даже правильно закрыть.

Согласно собственным расчетам Стивенсона, вполне возможно, что дети могли получить дозы облучения, превышающие федеральные стандарты безопасности, всего за три секунды, тогда как взрослые рисковали облучиться менее чем за тридцать секунд. Радиационное облучение могло быть в 400 раз больше безопасного предела для взрослых и в 4000 раз больше – для детей.

«Особую озабоченность вызывают тысячи детей, которые посещали выставку в непосредственной близости от урана», – написал Стивенсон в своем письме.

Не сотрудники NPS обнаружили контейнеры – это сделал сын одного из работников службы. По чистой случайности подросток был поклонником Гейгера, и в марте прошлого года он взял устройство в музей. Получив показания со счетчика Гейгера, служащие парка просто перенесли ведра в другую комнату.

Стивенсон, согласно его странице в LinkedIn, 27 лет прослужил в армии, где следил за безопасностью на аэродроме. По его словам, ему рассказали об уране во время одной из регулярных проверок через несколько месяцев после его первоначального обнаружения.

Стивенсон связался со специалистами NPS в Колорадо, но у тех не оказалось собственных счетчиков Гейгера, поэтому ему пришлось приобрести измерители Ludlum, которые способны гораздо точнее определять значения излучения на выходе. Затем он добавил, что сотрудники парка в конечном итоге сбросили уран в близлежащую заброшенную шахту, находящуюся в нескольких километрах от деревни «Гранд-Каньон».

Хоть основная угроза исчезла, однако осталась второстепенная: по словам Стивенсона, ведра, которые были переполнены радиацией, снова вернули в музей. Между тем руководство в «Гранд-Каньоне» уверяет, что они не несут никакого риска для служащих и гостей парка.

В настоящее время NPS совместно с Управлением по охране труда и Департаментом здравоохранения штата Аризона проводят собственное расследование. Возможно, эти три агентства смогут внести ясность в эту необычную ситуацию.