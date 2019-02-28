Учитывая ухудшения экологической обстановки, на сегодняшний день сохранность зелёных насаждений несёт уже государственный характер. Удаление деревьев в Московской области производиться исключительно в том случае, если ствол, состарившись, подвергается разрушению. В такой ситуации – это просто обязательная мера, которую необходимо принять безотлагательно, чтобы избежать любых негативных происшествий. Однако прежде, чем предстоит решить данную задачу, каждый законопослушный гражданин обязательно задаётся вопросом — можно ли производить удаление деревьев в Московской области без разрешения на спил?! В данной статье мы постараемся раскрыть основные нюансы, чтобы вы смогли получить ответ на этот волнующий вопрос. Итак, приступим:

Спил дерева на придомовой территории

Зачастую бытует мнение о том, что если дерево находиться на собственном участке, то и его судьбу можно решить самостоятельно. Стоит отметить, что это мнение ничем не обосновывается, и относиться, как правило, в основном к фруктовым деревьям и кустарникам, расположенным на придомовой территории. Безусловно, если на вашем участке погиб куст ежевики, или засохло плодовое дерево и вы намерены посадить новые молодые саженцы, то конечно же акт разрешения вам не потребуется. А если же на участке произрастают лиственные или хвойные породы (дуб, ясень, клён, сосна, ель и т.д.), то вам попросту не обойтись без соответствующей документации, подробнее смотри по ссылке cl-forest.ru/uslugi/udalenie-derevev/, для того, чтобы удалить дерево в Московской области. И, несмотря на то, что вы посадили его сами, оно всё равно принадлежит к городскому зелёному фонду, который бдительно следит за сохранностью всех живых насаждений, и взыщет со всей строгостью действующего закона.

Есть и такие районы, где на муниципальном уровне, владельцу разрешено распоряжаться растительностью на своё усмотрение. Однако если в вашей местности данная договорённость не действует, вам однозначно придётся обратиться за дозволением в соответствующие органы надзора.

Для того, чтобы получить разрешительную документацию, порой недостаточно лишь оставления заявки. Необходимо оплатить следственные меры (анализ дерева), чтобы вердикт был обоснованным. При этом проводится расчётная смета, которая включает: обследование дерева (выезд специалиста на объект), и компенсационный взнос (как правило, вместо одного удалённого дерева, необходимо высадить 2 – 3 молодых саженца).

Удаление деревьев на арендуемой территории

В данном случае алгоритм действий имеет абсолютную схожесть с предыдущим вариантом, однако добавляются ещё некоторые особенности. Для получения акта разрешения, вам предстоит предъявить такую документацию: заявку от хозяина территории в письменном виде о необходимости получения разрешения на спил, переучетную ведомость единиц предполагаемых к вырубке, договор с компетентной организацией имеющей лицензию на допуск осуществления данных операций по удалению деревьев.

Материал предоставлен сайтом cl-forest.ru