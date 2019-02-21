Mitsubishi представил обновленный L200 для российского рынка

Японский автопроизводитель Mitsubishi провел в столице России демонстрацию обновленного варианта модели L200. Его продажи стартуют в следующем месяце.

Машину можно будет приобрести в одной из пяти модификаций на выбор. Самая дешевая версия обойдется россиянам в 2 миллиона 69 тысяч рублей, а самая дорогая – в 2 миллиона 702 тысячи рублей. Сборка авто осуществляется в Таиланде. Внешний вид автомобиля создан на основе нынешней дизайнерской концепции бренда под названием Dynamic Shield. У него изменились бамперы, оптика, колесные диски и клиренс (стал больше на 15 миллиметров).

В салоне используются более качественные материалы. В нем также появился двухзонный климат-контроль и рулевое колесо с опцией подогрева. Что касается моторной линейки, то она включает в себя турбированный 2,4-литровый дизель, который в зависимости от модификации выдает 154 или 181 «лошадку».