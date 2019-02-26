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Mercedes-AMG One может получить особую версию от Льюиса Хэмилтона

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Льюс Хэмилтон, победитель Формулы-1, уверен, что гиперкар Mercedes-AMG One можно усовершенствовать, а потому планирует выпустить его особую версию.

Нынешний вариант автомобиля оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из одного турбированного двигателя объемом 1,6 литра и нескольких электромоторов. Их общая мощность составляет 1000 «лошадок». Компания собирается выпустить всего 275 штук, причем все они уже нашли своих покупателей по предварительным заказам. Выпуск авто стартует в следующем году.

Спецверсия Хэмилтона будет обладать еще большей мощностью, а также незначительными доработками в плане обвеса. Естественно, она также получит массу изменений во внешности, например, другую окраску кузова или колесные диски с иным дизайном. В AMG пока только рассматривают предложение гонщика.

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