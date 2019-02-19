Машины будущего получат внешние подушки безопасности

За последние три десятилетия мы привыкли к тому, что при автомобильных авариях прямо перед нашими лицами возникают мягкие подушки безопасности, которые защищают нас от серьезных травм.

Многие люди, особенно те, кто лично на себе прочувствовал эффективность этой технологии, наверняка уже не раз задавались вопросом: а что, если мы поместим подушки безопасности снаружи автомобиля? Некоторые из них наверняка работают на немецкого автопроизводителя ZF Friedrichshafen AG, который потратил 10 лет на разработку внешней защитной системы на основе подушек.

Технология наконец-то готова для использования другими автомобильными компаниями, однако сможет ли ZF убедить их купить ее.

Когда худшее неизбежно

Внешние защитные устройства работают так, как и предполагалось ранее. Это большие наружные версии подушек безопасности, которые появляются из скрытых мест в салоне вашего автомобиля и наполняются странными газами, чтобы смягчить удар.

При использовании системы ZF каждый боковой порог (внешняя обшивка под дверями автомобиля) оснащается одной большой подушкой безопасности, которая устанавливается по всей длине дверей. Датчики на автомобиле будут следить за любыми объектами, которые могут попасть в кузов автомобиля. Когда компьютеры решат, что авария неизбежна и неминуема, они тут же развернут подушки безопасности. Не более чем за 100 миллисекунд инфляторы накачают подушку до размеров обычного переднего бампера.

Одним из преимуществ внешних подушек безопасности является то, что они способы рассеивать силу удара. Встречная машина, врезавшаяся в кузов автомобиля, сталкивается с относительно небольшой площадью переднего бампера и с еще меньшей поверхностью, если она ударяет под углом. Но когда автомобиль ударяется о надутую подушку, ударная сила распространяется через нее и рассеивается по всей длине боковой конструкции автомобиля, что снижает энергетические нагрузки. ZF заявляет, что ее технология уменьшает проникновение другого авто в пассажирский салон на 30% и снижает уровень травматизма на 20-30%.

ZF способен оснастить автомобили несколькими видами датчиков, чтобы определять, когда и где нужно заполнять подушки безопасности, потому что у каждого типа есть своя специализация. Радарные датчики отлично подходят для измерения расстояния и практически не подвержены помехам, которые могут возникнуть из-за необычного освещения или погодных условий, отмечает Уве Класс, директор по системам безопасной мобильности в ZF. Камеры, тем временем, лучше всего распознают объекты, то есть, они могут, допустим, отличить тяжелый мотоцикл от легкого велосипеда. К тому же они, как правило, имеют более широкое поле обзора, чем радары, поэтому способны раньше увидеть приближающийся автомобиль.

Лидарные датчики – последняя часть пазла. Они испускают световые волны к движущимся объектам и измеряют их отражения. Таким образом, они создают подробные трехмерные изображения всего, что видят. В тот момент, когда авария становится неизбежной, кратковременные задержки реакции лидарных датчиков и высокая частота обновления позволяют системе быстро обнаруживать и отслеживать любой высокоскоростной объект, который может врезаться в автомобиль. Даже крошечные изменения направления входящего объекта в течение этих последних миллисекунд могут радикально изменить способ срабатывания подушек безопасности, поэтому лидар должен быть максимально быстрым и точным.

Спроектировано с нуля

Интеграция этой системы в автомобиль является довольно трудной задачей. Поскольку технология ZF устанавливается в бортовой комплект датчиков и требует места в ключевых конструктивных зонах, ее нельзя установить в машину, которая не была спроектирована с учетом использования внешних подушек безопасности. Транспортное средство должно быть спроектировано с нуля, чтобы иметь место для модуля подушки безопасности, насосов, датчиков и конструкций боковых порогов.

Это очень большой запрос. Поэтому вместо того, чтобы убедить автомобильные компании добавить еще один набор датчиков в свои автомобили, ZF разработала свой комплект индикаторов для работы в двойном или тройном режиме. В этом есть смысл, так как в автомобильной индустрии уже используется множество камер и радарных датчиков в компьютеризированных подсистемах безопасности. Например, функции внешней подушки безопасности ZF могут применять те же датчики, которые используются в системах предупреждения о съезде авто с полосы движения.

Внешние подушки безопасности могут также работать в тандеме с системами наблюдениями, такими как механизмы предупреждения о столкновениях и комплексы экстренного торможения, которые автоматически тормозят автомобиль, если водитель не нажимает педаль тормоза или не пытается осуществить маневр уклонения. Адаптивный круиз-контроль, который поддерживает машину на шоссе, является еще одной системой, использующей датчики такого типа.

По словам Класса, первые внешние подушки безопасности ZF могут появиться на серийных автомобилях в течение двух ближайших лет, хотя компания должна учитывать ряд неизвестных переменных. Отвечая на вопрос о нормативных вопросах, компания сообщила журналистам следующее: «ZF находится на ранних стадиях процесса, устраняя потенциальные препятствия и расчищая путь для внедрения этой технологии на рынке».

И хотя несколько автопроизводителей проявили интерес к данной технологии, ни один из них еще не заключил контракты. Необходимость проектировать новый автомобиль вокруг этой системы является серьезным препятствием в эпоху, когда компаниям необходимо потратить семь-десять лет на внедрение дорогих модернизаций в новые модели.

Однако на современном рынке именно безопасность продает авто. Если достаточное количество автопроизводителей решит сконструировать новые машины с внешней подушкой безопасности, то уже через пару десятилетий ни для кого из нас не будет казаться странным, увидеть автомобиль с подушкой на внешней стороне кузова.