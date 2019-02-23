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КОСМОС

Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

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В социальной сети «Твиттер» компанией Virgin Galactic было опубликовано сообщение о том, что космоплан WhiteKnightTwo в первый раз совершил полет, когда на его борту находился пассажир.

В качестве первого пассажира выступила Бет Мозес, ведущий конструктор и астронавт компании. Именно она в будущем займется подготовкой туристов к космическим полетам. Напоминаем, что данная организация является собственностью миллиардера Ричарда Брэнсона из Великобритании.

Около полутора года назад британский предприниматель заявил, что они уже продали около 900 билетов первым пассажирам космоплана. Каждый из них заплатил около 230 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей). Позднее Брэнсон отметил, что собирается стать одним из первых космических туристов.

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