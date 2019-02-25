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Концепт-кар Kia Performance EV похож на роботизированный Stinger

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Южнокорейская компания Kia решила разместить в Сети первый тизер своего нового концептуального автомобиля, похожего на роботизированную версию модели Stinger. Официальная демонстрация прототипа состоится на Женевском мотор-шоу в следующем месяце.

«Мы придумали и спроектировали полностью электрический автомобиль, который не только отвечает всем потребностям автомобилистов в плане дальности поездки, производительности, скорости зарядки и динамичности вождения, но также приводит в неописуемый восторг от созерцания внешнего вида электрокара и заставляет волосы вставать дыбом при его вождении. Вот почему наш новый электрический концепт предназначена не только для ускорения вашего пульса, но и демонстрации нашего целостного и эмоционального подхода к электрификации авто», – отметил вице-президент по дизайну Франкфуртского дизайнерского центра марки Грегори Гийома.

И они также, судя по всему, решили использовать совершенно новый логотип на автомобиле.

Несмотря на то, что концепт Kia Performance EV вполне может быть оснащен доработанной версией 201-сильного двигателя кроссовера e-Niro, невозможно точно сказать, является ли он просто еще одним «динамическим» кроссовером или довольно смелым компактным спортивным автомобилем. Многие мечтают именно о втором варианте, так как автолюбителям пришелся по вкусу седан GT4 Stinger, показанный в 2014 году на автосалоне в Детройте.

Впрочем, каким кузовом бы не обладала новинка, она наверняка сможет удивить поклонников марки, которая вот уже на протяжении нескольких лет находится на передовой автомобилестроения. К тому же ее специалисты потратили немало времени на создание машины, работающей сугубо на электрической тяге.

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