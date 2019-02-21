Контрацептивы способны повлиять на характер женщины

Исследователи из Германии выяснили, что оральные контрацептивы способны оказать влияние на поведение женщин и даже на восприятие ими окружающей действительности.

Специалистами был проведен масштабный эксперимент, в котором приняли участие свыше ста женщин. Часть из них принимали вышеуказанные препараты на регулярной основе. В результате ученые выяснили, что добровольцы, использовавшие данные средства, менее точно определяли сложные эмоции.

Отличия между женщинами, принимавшими оральные контрацептивы и использовавшими другие способы защиты от нежелательной беременности, составили почти 10 процентов. В настоящее время специалисты пытаются понять, как именно происходит нарушение восприятия.