Конспирологи выдвинули безумную теорию о том, что «Титаник» никогда не тонул

Крушение «Титаника» в 1912 году потрясло весь мир. Природа показала, что даже передовые на тот момент технологии людей не способны совладать со стихией. Однако в Сети недавно появилась новая теория заговора, согласно которой «Титаник» на самом деле никогда не тонул.

Судя по всему, все согласны с одним фактом: судно действительно затонуло в ледяных водах Северной Атлантики 15 апреля 1912 года, а на его борту при этом погибло около 1500 пассажиров. Теория просто предполагает, что этот корабль не был тем техническим чудом, о котором рассказывала ранее компания White Star Line. Скорее всего, она заменила его другим судном, то есть вместо «Титаника» на самом деле использовался более старый лайнер «Олимпик».

Более того, согласно теории заговора, вся катастрофа являлась страховой аферой, которая пошла не по плану.

Дж. П. Морган и расцвет больших кораблей

Британская White Star Line столкнулась с жесткой конкуренцией, как в Англии, так и по всему миру. На родине она конкурировала с Cunard Steamship Company, Ltd., которая в 1906-1907 годы отправила в первые рейсы свои крупнейшие в мире пассажирские суда: «Лузитанию» и «Мавританию».

Чтобы конкурировать с «Лузитанией» и ее товарищем, White Star Line вступила в масштабную корабельную войну. Компания была не новичком в таких битвах, но новые судна Cunard опередили так называемую «большую четверку» White Star с точки зрения максимальной скорости. Поэтому на этот раз она заручилась дополнительной поддержкой.

В 1902 году White Star стала собственностью International Mercantile Marine Co. (IMM), холдинговой компании, управляемой знаменитым финансистом Джоном Пирпонтом Морганом. С разрешения Моргана председатель «Уайт Стар Лайн» Джозеф Брюс Исмей начал работу над так называемыми кораблями класса «Олимпик». Они превзошли корабли конкурента, став еще больше и роскошнее. В эксплуатацию были введены три корабля: «Олимпик», «Титаник» и «Британник».

«Олимпик» был построен первым и, как тезка линейки, считался ведущим кораблем. Его первая поездка была объявлена на весь мир, и первые несколько путешествий были признаны успешными. Только во время своего пятого рейса судно столкнулось с серьезными проблемами. 20 сентября 1911 года, проходя мимо военного корабля «Хоук», «Олимпик» совершил неожиданный разворот. В результате два корабля потерпели крушение. Лайнер смог доплыть до порта, однако получил серьезные повреждения. Суд позже возложил на «Уайт Стар Лайн» ответственность за данный инцидент.

Начало заговора

Все вышесказанное является общепризнанным фактом. Столкновение «Олимпика» – это место, где теория начинает расходиться с историей. После аварии, как утверждают конспирологи, «Олимпик» превратился в экономическую катастрофу. Судебный иск означал, что ремонт не будет покрыт страховкой, и он не сможет приносить деньги, «отсиживаясь» в доках. В результате компания решила произвести замену: ее недавно построенный второй корабль получил название «Олимпик», а поврежденный переименован в «Титаник». Затем настоящий «Олимпик» (тайно действующий как «Титаник») планировалось затопить в рамках несчастного случая, что позволило бы получить компании страховку, соответствующую стоимости совершенно нового корабля. Тем временем новое судно осталось бы целым и невредимым. Однако айсберг разрушил эти планы.

Другие сторонники теории заговоров и вовсе заявляют, что Морган стремился использовать старый корабль для убийства своих врагов, находившихся на его борту.

Сторонники обеих теорий указывают на ряд улик: компания не разрешила проведение публичной экспертизы «Титаника» до его отплытия, возможно, она боялась, что эксперты обнаружат замаскированный «Олимпик». Есть также проблема с иллюминаторами. Были опубликованы две фотографии, на которых запечатлены строящийся «Титаник» и «Титаник», готовящийся к своему первому путешествию. В результате становится видно, что на втором снимке корабль выглядит немного по-другому, более похожим на «Олимпик».

Существует множество других деталей: веб-сайт TitanticSwitch опубликовал 44 утверждения, в которых делается попытка указать на то, что именно «Олимпик» лежит на дне моря, а не оригинальный «Титаник».

Пробелы в теории заговора

Вышеуказанный сайт частично опирается на работу исследователей «Титаника» Стива Холла и Брюса Бевериджа. Они опубликовали книгу на данную тему и помогли написать другие книжки по истории данного корабля.

«Олимпик», – пишут они, – «как и Титаник, изначально был снабжен таким же количеством иллюминаторов со стороны кубрика, но позднее были установлены 2 дополнительных иллюминатора; их можно было увидеть там в марте 1912 года».

Историк Марк Чирнсайд тоже посвятил немало времени вопросу о том, была ли сделана подобная замена. В 2005 году он рассмотрел аргумент о страховании, согласно которому судно было намеренно затоплено, чтобы затем потребовать страховые выплаты. Согласно словам Исмая «Титаник» стоил 7 500 000 долларов США, но был застрахован на 5 000 000 долларов. Эту информацию подтвердил американский вице-президент IMM Филипп А. Франклин.

«Если бы существовал заговор, то можно было бы ожидать изменения страхового полиса, чтобы покрыть всю стоимость корабля», – пишет Чирнсайд. «На самом деле, “Уайт Стар Лайн” могла рассчитывать только на то, чтобы вернуть две трети стоимости судна».

При тщательном рассмотрении ни одно из утверждений теории не выдерживает критики, так как два корабля не были совсем идентичны. «Титаник» имел «уникальное кафе и расширенный ресторан с обслуживанием по меню», пишет Чирнсайд, и был изменен на основе более раннего опыта компании с «Олимпиком».

Это не все. «Просто невозможно выдать годовалый корабль за новый», – отмечает специалист, указывая на ряд небольших различий между ними, включая «дополнительные стальные пластины, которые были установлены на опорных плитах двигателей “Олимпика”». Они были добавлены в 1911 году и присутствовали там и в дальнейших инспекциях, проведенных в 20-х и 30-х годах. Когда Британский совет по торговле исследовал Титаник, данные пластины не были найдены.

Таким образом, никаких конкретных доказательств наличия заговора вокруг «Титаника» не существует, в отличие от свидетельств, представленных историками.