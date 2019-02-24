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ГАДЖЕТЫ

Компания Oppo показала смартфон с поддержкой 5G

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Производитель гаджетов Oppo из КНР продемонстрировал концепт гаджета, имеющий поддержку сети 5G, на специальной презентации, проведенной в Барселоне.

Сотрудники компании отмечают, что новинка оборудована мощным чипсетом Snapdragon 855 и модемом Qualcomm. Готовясь к началу сборки первых 5G-устройств, Oppo продолжает вести переговоры сразу с несколькими операторами связи из Европы. К тому же ее конструкторы создали уникальную технологию, позволившую добавить в девайс камеру с десятикратным зумом.

Ожидается, что первые гаджеты с подобными матрицами попадут на полки магазинов уже в следующем квартале текущего года. По мнению экспертов, Oppo собирается начать активно конкурировать с другими китайскими брендами и Samsung на рынке Европы.

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