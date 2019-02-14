Kia начала дорожные тесты нового компактного кроссовера Tusker

В Интернете фотошпионами были опубликованы первые изображения кроссовера Kia Tusker, который автопроизводитель начал тестировать на общественных дорогах.

Судя по размещенным фотографиям, новинка выполнена в дизайне прототипа SP, показанного компанией на индийском мотор-шоу в 2018 году. Однако бамперы и фары у нее все же отличаются от концепта. Tusker разработан на базе той же модульной архитектуры, что и Hyundai Creta.

Линейка двигателей состоит из бензинового 140-сильного мотора объемом 1,4 литра и атмосферной 2,0-литровой силовой установки, выдающей 150 «лошадей». Они смогут работать как с вариатором, так и с 7-скоростным «роботом». Официальная премьера новинки должна будет состояться на Женевском автосалоне уже этой весной.