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КОСМОС

Камера NASA запечатлела на борту МКС пришельца

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категория: КОСМОС

Томас Зурбухен, работник NASA, разместил в Сети фотоснимок, на котором демонстрируется сближение загадочного объекта с МКС.

По словам сотрудника космического агентства, он верит в существование внеземных цивилизаций и нередко проводит лекции для студентов, рассказывая им об инопланетянах. В одном из таких мероприятий он признался, что очень хочет обнаружить явное доказательство наличие пришельцев во Вселенной.

Коллеги нередко подшучивают над деятельностью Зурбухена, но тот старается не унывать. Он заявил, что раньше исследователей, которые выдвигали фантастические на тот момент времени идеи, тоже многие высмеивали, но в конечном итоге именно они двигали науку вперед. К примеру, ранее большинство были уверены, что в жидком состоянии вода есть лишь на Земле, но позднее эта теория была опровергнута.

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