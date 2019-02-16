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АВТО

Итальянцы покажут в Женеве 980-сильный супергибрид

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Итальянский автопроизводитель Puritalia Automobili собирается продемонстрировать на Женевском мотор-шоу гибридный суперкар, получивший название Berlinetta.

Согласно словам представителей бренда новинка обладает шасси из алюминия и углепластика, а ее кузовные элементы изготовлены с применением карбона. Все это позволило конструкторам значительно снизить вес автомобиля. Его также оснастили гибридной силовой установкой, состоящей из 8-цилиндрового бензинового двигателя и электромотора, общая мощность которых равна 965 «лошадкам».

Компания собирается выпустить всего 150 единиц данной модели. К сожалению, стоимость машины и ее точная дата выхода все еще неизвестны. Скорее всего, эти сведения будут раскрыты в рамках официальной премьеры новинки.

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