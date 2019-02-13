Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ГАДЖЕТЫ

Inoi показала бюджетный телефон, держащий заряд 2 месяца

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

Компания Inoi продемонстрировала новый бюджетный мобильный аппарат, оснащенный очень емкой аккумуляторной батареей. Его нужно подзаряжать всего 6 раз в год, если держать в режиме ожидания.

Приобрести это устройство можно всего за 2 тысячи рублей, так как речь идет о классическом кнопочном гаджете. На него уже можно оформить предварительный заказ. Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном, обычной камерой с разрешением 0,1 мегапикселя и слотом для 3-х СИМ-карт.

Благодаря аккумулятору на 4750 мАч и слабым характеристикам новинка способна работать как минимум два месяца, если не пользоваться ею слишком активно. Этот аппарат создан для людей, которым требуется телефон без широкого функционала, способного при этом работать длительное время без подзарядки.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Эксперты составили список смартфонов с самым высоким уровнем излучения
  2. Xiaomi представила в России флагманский смартфон-слайдер Mi Mix 3
  3. Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Эти новости могут вас заинтересовать

Назван самый быстрый смартфон в мире

Новый iPad обязательно оснастят функцией Face ID

Новый смартфон Lenovo оборудовали четырьмя камерами

Samsung и Apple планируют начать производство смартфонов с 7-нанометровым чипом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках