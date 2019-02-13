Inoi показала бюджетный телефон, держащий заряд 2 месяца

Компания Inoi продемонстрировала новый бюджетный мобильный аппарат, оснащенный очень емкой аккумуляторной батареей. Его нужно подзаряжать всего 6 раз в год, если держать в режиме ожидания.

Приобрести это устройство можно всего за 2 тысячи рублей, так как речь идет о классическом кнопочном гаджете. На него уже можно оформить предварительный заказ. Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном, обычной камерой с разрешением 0,1 мегапикселя и слотом для 3-х СИМ-карт.

Благодаря аккумулятору на 4750 мАч и слабым характеристикам новинка способна работать как минимум два месяца, если не пользоваться ею слишком активно. Этот аппарат создан для людей, которым требуется телефон без широкого функционала, способного при этом работать длительное время без подзарядки.