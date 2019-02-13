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АВТО

Илон Маск восхитился необычными «Жигулями» на русском языке

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категория: АВТО

Илон Маск, миллиардер из США, в соцсети «Твиттер» решил на русском языке ответить на сообщение официального Twitter-аккаунта телеканала НТВ.

Российский канал разместил в социальной сети ролик, где демонстрируется автомобилист из Ставрополя, усовершенствовавший свою машину необычным образом. В описании к посту на английском языке было написано: «И как тебе такое, Илон Маск?». Американский предприниматель ответил: «хаха офигенно».

Позднее стало известно, что за рулем причудливого автомобиля находился житель Ставропольского края. Из-за того что он приводил к возникновению аварийных ситуаций на дороге, в ГИБДД решили аннулировать регистрацию его автомобиля. Стражи правопорядка также составили несколько административных протоколов на владельца авто.

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