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АВТО

Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России по результатам января

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категория: АВТО

Специалисты «Автостата» опубликовали отчет по продажам кроссоверов в России за прошлый месяц. В результате 1-е место смог занять южнокорейский компакт-кросс Hyundai Creta.

За один только январь компании удалось реализовать почти 4,2 тысяч данных авто, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года. На 2-й строчке оказался еще один автомобиль из Южной Кореи – Kia Sportage, разошедшийся тиражом в 2,8 тысяч штук.

Затем идет французский кроссовер Renault Duster, нашедший в январе 2,3 тысяч покупателей – это на 7 процентов ниже, чем в прошлом году. Отечественный внедорожник Lada 4×4 оказался на 4-м месте со значением в 2 тысячи проданных авто.

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