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Huawei покажет на MWC 2019 смартфон с гибким экраном

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Китайский производитель гаджетов собирается продемонстрировать на мероприятии MWC 2019, которое стартует завтра в Барселоне, собственное мобильное устройство Mate X с гнущимся дисплеем.

Информация о смартфоне была получена благодаря рекламному изображению, опубликованному в китайской соцсети. Судя по всему, он окажется супер-флагманом, который выпустят ограниченным тиражом, а купить его можно будет за 1,5 тысячи долларов (около 98 тысяч рублей). Он будет оснащен чипсетом Kirin 980, а также 10 гигабайтами ОЗУ и 512 гигабайтами ПЗУ. У него появится поддержка 5G-сети.

В отличие от недавно анонсированного Samsung Galaxy Fold, китайская модель будет иметь один гибкий 8,05-дюймовый экран. При складывании его размер уменьшается до 5 дюймов. Девайс можно складывать пополам экраном наружу.

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