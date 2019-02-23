Honda представила в Индонезии обновленную Mobilio

В Индонезии состоялась презентация обновленного варианта Honda Mobilio. Автомобиль изменился как внешне, так и внутренне.

Дизайнеры изменили передние фары компактного минивэна, интегрировав в них ЛЕД-матрицы, а также поменяли бампера и доработали решетку радиатора. Машину теперь можно приобрести в двухцветном варианте. Интерьер стал более современным и роскошным – все благодаря большому 8-дюймовому сенсорному экрану и аудиосистеме с шестью динамиками. Автомобиль также получил шторки безопасности, заднюю видеокамеру и другие современные опции.

На Mobilio стоит бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 118 «лошадок». Он способен работать как с вариатором, так и с 5-скоростной МКПП. Стоимость модели при этом осталась прежней – 194 миллиона рупий (около 900 тысяч рублей).