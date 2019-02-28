Honda представила новый электромобиль E Prototype

Honda показала первые изображения концептуального электромобиля E Prototype, который будет продемонстрирован на грядущем Женевском мотор-шоу.

На основе данной новинки японская компания создает серийный вариант Honda E, выпуск которого запланирован на текущий год. Она является следующей генерацией Urban EV Concept, который был показан около двух лет назад. Внешне прототип похож на компактный городской автомобиль, имеющий футуристический дизайн и широкую колесную базу.

Для японского автопроизводителя данная машина может стать первой массовой электрической моделью. К сожалению, он так и не раскрыл технические параметры новинки. Скорее всего, данная информация будет опубликована в рамках премьеры электрокара.