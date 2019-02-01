Химические ароматизаторы для электронных сигарет могут ухудшить работу легких

Согласно новому исследованию, проведенному в Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета, два химических вещества, широко используемые для ароматизации дыма электронных сигарет, могут нарушать работу ресничек дыхательных путей человека.

Реснички – это похожие на антенны выпуклости, которые присутствуют в 50-75% клеток, покрывающих дыхательные пути человека. Они играют ключевую роль в очищении легких от слизи и грязи, а также позволяют людям дышать легко и без раздражения. Нарушение функции ресничек может быть связано с заболеваниями легких, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и астма.

«Хоть химические вещества часто используются для ароматизации дыма электронных сигарет, мало что известно о механизме их воздействия на здоровье. Наше новое исследование предполагает, что эти элементы могут навредить ресничкам – первой линии обороны в легких – путем изменения экспрессии генов, связанных с производством и функционированием ресничек», – отметил Куан Лу, доцент кафедры генетики окружающей среды и патофизиологии. Лу и Джозеф Аллен, доцент кафедры оценки воздействия, были соавторами исследования.

Исследование опубликовано 1 февраля 2019 года в журнале Scientific Reports. Это первый взгляд на влияние ароматических химических веществ на дыхательную систему человека.

Миллионы людей используют электронные сигареты, и недавний рост их употребления среди детей школьного возраста встревожил экспертов общественного здравоохранения. В середине декабря генеральный хирург США Джером Адамс назвал применение электронных сигарет молодежью настоящей эпидемией. Научные исследования, изучающие потенциальное воздействие электронных сигарет и их многочисленных химических компонентов на здоровье человека, не поспевают за ростом популярности этих изделий.

В предыдущем исследовании Аллен и его коллеги из Гарвардского университета обнаружили ароматизирующие химические вещества – прежде всего диацетил и 2,3-пентандион – в более чем 90% электронных сигарет, которые они протестировали.

Помимо использования в электронных сигаретах, диацетил также применяется в качестве ароматизатора в пищевых продуктах, таких как микроволновый попкорн со вкусом масла, выпечка и конфеты. Он позволяет создать множество ароматов. Диацетил считается безопасным ингредиентом в пищевых продуктах, однако есть свидетельства того, что он может нести опасность при вдыхании. Ранее он был связан с облитерирующим бронхиолитом – изнурительным заболеванием легких, названным «попкорном легких», так как впервые появилось у рабочих, которые вдыхали искусственный аромат масла в микроволновых установках, предназначенных для обработки попкорна. После появления сообщений о связи между диацетилом и болезнью, в качестве замены начали иногда использовать 2,3-пентандион.

В новом исследовании ученые использовали современные лабораторные методы, которые позволили им изучить влияние как диацетила, так и 2,3-пентандиона на эпителиальные клетки в системе, имитировавшей эпителий дыхательных путей человека. Они подвергали клетки нормального эпителия бронхов человека воздействию химических элементов в течение 24 часов. В результате специалисты обнаружили, что как диацетил, так и 2,3-пентандион связаны с изменениями в экспрессии генов, которые могут нарушить работу ресничек.

Кроме того, исследователи обнаружили, что даже малое количество обоих химических веществ влияет на экспрессию генов, что позволяет предположить, что действующих стандартов для безопасных пределов воздействия этих элементов на работников может быть недостаточно. По словам авторов, таких стандартов для пользователей электронных сигарет и вовсе не существует.

«Пользователи электронных сигарет нагревают и вдыхают ароматизирующие химикаты, которые никогда не тестировались на безопасность при вдыхании. Хоть некоторые производители электронных сигарет заявляют, что они не используют диацетил или 2,3-пентандион, однако возникает другой вопрос: какие химические вещества они используют для ароматизации в этом случае? Кроме того, рабочие получают предупреждения об опасностях вдыхания ароматизаторов. Почему пользователи электронных сигарет не получают такие же предупреждения?», – добавил Аллен.