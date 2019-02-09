«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна

В ходе проекта OPAL, связанного с длительными наблюдениями за Нептуном и Ураном для более глубокого понимания их атмосферы, телескопом «Хаббл» были сделаны новые снимки этих планет.

На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета. Исследователи предположили, что оно возникло из-за изменения атмосферы, происходящего на этой планете каждый сезон. Неподалеку от полярного круга расположено также небольшое облачко, состоящее из метанового льда.

Если взглянуть на изображение Нептуна, то на нем удастся заметить огромный шторм, который тоже возник в северном полушарии планеты. Возле него было обнаружено еще одно атмосферное явление – «облака-спутники» ярко-белого цвета, которые почти всегда сопровождают темные антициклоны.