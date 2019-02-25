Грудное вскармливание снижает вероятность появления экземы у детей

Согласно предварительным исследованиям, результаты которых были представлены в ходе ежегодного собрания Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, у детей, находившихся исключительно на грудном вскармливании в течение первых трех месяцев жизни, вероятность появления экземы в возрасте 6 лет была значительно ниже, чем у сверстников, не вскормленных грудью или питавшихся молоком матери гораздо меньше времени.

Экзема – это хроническое заболевание, характеризующееся сильно зудящей кожей, которая начинает воспаляться и покрываться пузырями, если ее поцарапать. К тому же она легко трескается. Хоть это воспалительное заболевание во многом зависит от генов и окружающей среды, однако еще немало вопросов по нему до сих пор остаются без ответа, к примеру, как лучше всего предотвратить этот недуг. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), у детей, находящихся на грудном вскармливании, заметно снижается риск развития многих хронических состояний, включая астму и ожирение.

«Доказательства того, что исключительно грудное вскармливание позволяет защитить детей от развития экземы в более позднем возрасте, все еще остаются неоднозначными», – отмечает Кэтрин М. Балас, бакалавр наук, ассистент по клиническим исследованиям в Больнице Чилдренс Нешнел и ведущий автор исследования. «Наша исследовательская группа пытается помочь заполнить эти пробелы в данных».

Балас и ее коллеги изучили информацию, собранную в Исследовании практики кормления детей грудного возраста II – лонгитюдное исследование, проводившееся CDC и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 2005 по 2007 год. Они также проанализировали последующее изучение агентством этой группы добровольцев, осуществленное в 2012 году. В нем впервые отслеживались диеты около 2000 беременных женщин с третьего триместра и изучались методы кормления в течение первого года жизни их детей. Позднее были проанализированы данные о состоянии здоровья, развитии и питании 1520 ребятишек в возрасте 6 лет.

У 300 малышей была диагностирована экзема в определенной момент их жизни. Когда был проведен последующий анализ, то экзема была обнаружена у 58,5 процента 6-летних детей. Ребята с более высоким социально-экономическим статусом или богатой семейной историей пищевых аллергий намного чаще страдали от этого заболевания.

«Дети, находившееся на исключительно грудном вскармливании в течение первых трех месяцев жизни или дольше, имели значительно меньшую вероятность (скорректированное соотношение шансов: 0,477) возникновения экземы в возрасте 6 лет по сравнению со сверстниками, которые никогда не пили молоко матери или делали это меньший период времени», – добавляет Балас. «Хоть грудное вскармливание и не может полностью предотвратить появление экземы у детей, однако оно способно защитить их от возможных обострений в будущем».