Geely показала салон китайского конкурента Tesla Model 3

Китайский автопроизводитель Geely разместил первую фотографию салона своего нового электромобиля GE11, который должен будет стать основным конкурентом Tesla Model 3 на рынке КНР.

Как и его основный соперник, автомобиль выполнен в футуристическом стиле. Его интерьер и вовсе можно сравнить с мостиком звездолета будущего. В глаза сразу бросается огромный дисплей на центральной консоли и двухспицевое рулевой колесо, похожее на штурвал самолета. Вместо приборной панели используется еще один экран.

Новинка базируется на новой модульной архитектуре, созданной специально для выпуска электромобилей. Она оснащена 177-сильным электродвигателем, который работает вместе с Li-on аккумуляторной батареей. Электрокар может максимум разогнаться до 150 километров в час. Сборка серийной версии модели должна начаться уже в марте.