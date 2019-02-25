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Geely показала салон китайского конкурента Tesla Model 3

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Китайский автопроизводитель Geely разместил первую фотографию салона своего нового электромобиля GE11, который должен будет стать основным конкурентом Tesla Model 3 на рынке КНР.

Как и его основный соперник, автомобиль выполнен в футуристическом стиле. Его интерьер и вовсе можно сравнить с мостиком звездолета будущего. В глаза сразу бросается огромный дисплей на центральной консоли и двухспицевое рулевой колесо, похожее на штурвал самолета. Вместо приборной панели используется еще один экран.

Новинка базируется на новой модульной архитектуре, созданной специально для выпуска электромобилей. Она оснащена 177-сильным электродвигателем, который работает вместе с Li-on аккумуляторной батареей. Электрокар может максимум разогнаться до 150 километров в час. Сборка серийной версии модели должна начаться уже в марте.

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