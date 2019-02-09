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ГАДЖЕТЫ

Эксперты составили список смартфонов с самым высоким уровнем излучения

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категория: ГАДЖЕТЫ

Специалистами из Statista был размещен список мобильных гаджетов, которые имеют высочайший уровень электромагнитного излучения.

Лидером оказался китайский аппарат Xiaomi Mi A1 с показателем в 1,75 ватта на килограмм. На 2-ю строчку тоже попал смартфон из КНР – OnePlus 5T, излучающий 1,68 ватта на килограмм. 3-е место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 со значением в 1,58 ватта на килограмм. Американские девайсы Apple расположились на 9-м (iPhone 7) и 14-м (iPhone 8) местах.

Для подготовки этого списка сотрудники аналитического агентства воспользовались информацией из ведомства радиационной защиты Германии. Стоит отметить, что на территории данного государства к рекомендуемым показателям излучения относят значения, не превышающие 0,6 ватта на килограмм.

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