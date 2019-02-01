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АВТО

Эксперты составили рейтинг автомобилей с самой качественной акустикой

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категория: АВТО

Специалисты крупного автомобильного портала Car.ru решили опубликовать список марок, автомобили которых оснащены лучшей акустикой. На первом месте оказались машины Audi.

Немецкие автомобили оборудованы системой Bang & Olufsen с «выдвигающимися» динамиками. Правда, подобная особенность является лишь дополнительной опцией. На 2-й строчке оказалась BMW. Эксперты отмечают, что при прослушивании музыки в этих авто создается ощущение, что присутствуешь на настоящем концерте.

На 3-м месте оказался альянс Jaguar и Land Rover, который ставит на свои машины родную акустику Meridian. Затем идут марки Lexus и Porsche, лишь немногим уступающие лидерам данного списка.

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