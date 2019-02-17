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Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для студентов

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Экспертами был составлен список из пяти лучших машин для российских студентов. Рейтинг в основном составлялся на основе цены транспортных средств, поэтому первое место занял ВАЗ-2114.

Данная модель обладает более-менее молодежным видом, а приобрести ее можно даже за 25-30 тысяч рублей. Правда, в этом случае придется очень много времени проводить в гараже, поэтому специалисты советуют присмотреться к более дорогим экземплярам. На 2-м месте оказалась еще одна российская модель – ВАЗ-2112, обладающая более современным обликом, но стоящая несколько дороже.

Затем идет Daewoo Nexia, производимая в Узбекистане. На рынке подержанных машин можно найти хороший экземпляр за 150-250 тысяч рублей. 4-ю строчку занял хэтчбек Volkswagen Golf третьей генерации, который можно приобрести за 200 тысяч рублей. На последнем месте разместился Chevrolet Lacetti, так как он стоит несколько дороже представленных ранее моделей, но при этом может похвастаться неплохой комплектацией и качеством.

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