Эксперты: инопланетяне свяжутся с землянами с помощью лазеров

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Астрофизик Майкл Хиппке и его коллеги из Зоннебергской обсерватории сообщили, что инопланетяне, скорее всего, вступят с нами в контакт посредством мощных лазеров.

Согласно заявлению профессора нам не удается обнаружить следы присутствия пришельцев в космическом пространстве, так как они не могут покинуть свои миры из-за их гигантской гравитации. Космические ракеты инопланетян попросту не способны выйти в космос. По этой причине внеземные цивилизации могут использовать лазерные установки для передачи сообщений другим расам.

Однако эта гипотеза строится на том, что развитие инопланетян идет по тому же сценарию, что и у людей. То есть для взлета со своих «суперземель» они тоже используют твердотопливные ракетные ускорители.