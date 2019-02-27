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Ди Каприо присоединился к призыву освободить косаток в Приморье

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Леонардо Ди Каприо, американский киноактер, решил присоединиться к призыву выпустить на волю белух и косаток, которые содержатся в российской «китовой тюрьме», расположенной в Приморье.

Соответствующие сообщения были размещены голливудской звездой на страничках в соцсетях. В них также дана ссылка на петицию, в которой осуждается захват морских млекопитающих и выдвигается требование отпустить их как можно скорее. Данный онлайн-документ уже подписали почти 1 миллион пользователей.

Прошлой осенью в «Гринписе» сообщили, что в РФ собираются продать КНР тринадцать косаток, которые включены в Красную книгу. За последние годы в китайские океанариумы уже было вывезено пятнадцать данных китов. В СК РФ позднее возбудили дело по факту незаконного вылова краснокнижных животных.

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