Ди Каприо присоединился к призыву освободить косаток в Приморье

Леонардо Ди Каприо, американский киноактер, решил присоединиться к призыву выпустить на волю белух и косаток, которые содержатся в российской «китовой тюрьме», расположенной в Приморье.

Соответствующие сообщения были размещены голливудской звездой на страничках в соцсетях. В них также дана ссылка на петицию, в которой осуждается захват морских млекопитающих и выдвигается требование отпустить их как можно скорее. Данный онлайн-документ уже подписали почти 1 миллион пользователей.

Прошлой осенью в «Гринписе» сообщили, что в РФ собираются продать КНР тринадцать косаток, которые включены в Красную книгу. За последние годы в китайские океанариумы уже было вывезено пятнадцать данных китов. В СК РФ позднее возбудили дело по факту незаконного вылова краснокнижных животных.