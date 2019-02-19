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Citroen показал сверхкомпактный электромобиль

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Французский автопроизводитель Citroen продемонстрировал небольшой электромобиль Ami One Concept, ездить на котором удастся даже без удостоверения водителя.

В длину концепт достигает 2,5 метра, а в высоту – 1,5 метра. Его вес составляет менее полтонны, а скорость движения – не более 45 километров в час. Автопроизводитель позиционирует данную машину как альтернативу скутерам, общественным транспортным средствам и даже велосипедам. Его официальный дебют намечен на начало следующего месяца.

На одном полном заряде аккумулятора новинка способна проехать около 100 километров, что вполне достаточно для городского авто. Хоть она и составит конкуренцию лишь скутерам и велосипедам, однако получит массу электронных опций и помощников.

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