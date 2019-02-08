Чем космос угрожает человечеству?

Наибольшая угроза существованию человечества исходит из космоса. Это доказано и признано всеми учеными. Конечно, тешит факт, что хоть и многое угрожает нашей планете из космоса, но она не так уж и не защищена от внешнего влияния. Понятно, если бы наша планета не имела своей природной защиты, то и всего живого не существовало. Мы, люди, живущие на нашей Земле, достаточно приложили усилии, чтоб снизить защитный барьер планеты.

Она готовила, складывала, умножала свои ресурсы для нас миллионы лет, а мы в несколько тысячелетий умудрились все это израсходовать. , так как мы сами ломаем щит, значит и нам нужно самим защищать и планету и самих себя от угроз, которые могут прийти из космоса. Также совершенно недавно ученые нашли доказательства тому, что земля не кругла. Подробней узнать об этом: https://ololo.tv/стала-известна-настоящая-форма-земли/

Какие же сюрпризы может преподнести космос?

Вспышки на солнце, падение астероидов и гамма-излучение от взрыва сверхновых или коллапса звезд — вот с чем нам действительно придется справляться.

Брайан Томас, эксперт по межгалактическим рискам из университета Вошборн, Канзас отметил: «Каждые 300 миллионов лет происходят гамма-всплески или мощные взрывы суперсверхновых, которые могут уничтожить значительную часть озонового слоя». В результате доля радиации на поверхности Земли резко возрастет и широко распространится смертельно опасный рак.

Он отметил также, что для восстановления озонового слоя уходят десятилетия. А как человечество умудрилось само сделать огромную прореху в озоновом слое и не заметить это? Увидели, только тогда когда дыра стала огромная. Эту дыру мы увеличиваем каждый день, так что если взорвется сверхновая или будет всплеск гамма-излучения, разрушать будет нечего.

Такой коллапс в космосе происходит крайне редко и в ближайшие 100 000 лет его возникновение практически равна нулю. В этом случае лучше боятся не того, что происходит над озоновым шаром, а под ним.

То же самое можно сказать о вспышки на Солнце. Чтоб вспышка была реальной угрозой и несла огромную разрушительную силу нужно, чтоб она была в 1 000 раз более мощной, чем все когда-либо зафиксированные вспышки на Солнце за последнее время. Хотя ученные на данном этапе изучения природы Солнца не могут ответить на вопрос: » Может ли Солнце в современном состоянии, иногда создавать такие вспышки? » Ученые точно знают, что такая угроза существует и относят вспышки на Солнце к категории маловероятной угрозы из-за крайне редкого скопления такой огромной энергии в одном месте даже на такой горячей планете как Солнце, но все же сказать, что вспышки на Солнце не могут принести вред человечеству утверждать, не берутся.

Остается классическая тема фильмов-катастроф: падение астероида.

Космос перенасыщен каменистыми осколками, которые угрожают Земле. Многие утверждают, что именно астероид диаметром около 15 километров уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. В течение каких-то 100 000 лет можно не без основания ожидать падение астероида 400-метрового диаметра, который причинит разрушения, сопоставимые с последствиями взрыва 10 000 мегатонн тротила. «Этого не хватит.

Чтобы погубить целую цивилизацию, но вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшую страну», — отметил бывший астронавт Томас Джонс, представитель Целевой группы по планетарной защите НАСА. «На самом деле пока беспокоится рано», так считают ученые. Эти выводы сделаны учеными на основании сделанных исследований. «Глобальные разрушения происходят примерно каждые 500 000 лет». То есть вероятность катастрофы, которая поставила бы под угрозу существование всего живого приблизительно 20%.

Огромное количество разных способов уничтожения нашей планеты исходит из космоса. Почти все они известны ученым и это наш шанс воспользоваться знаниями, и создать защиту, которая противостоит всем угрозам извне.

А ведь еще есть пришельцы! Глупо говорить, что мы одни разумные существа во вселенной. Наша планета это лакомый кусочек для них. Так, что их нельзя вычеркивать из списка угроз. Хотя может именно они помогут нам защитить нашу чудесную планету от безжалостного космоса.