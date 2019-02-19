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Более 26% машин Kia проданы в кредит в январе

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За январь 2019 года свыше 3,5 тысячи россиян приобрели автомобили южнокорейского бренда Kia в кредит. Доля кредитных авто составила 26 процентов.

Представители российского подразделения автопроизводителя из Южной Кореи сообщили, что чаще всего за кредитные средства россияне приобретали транспортные средства из бюджетного семейства Rio. На них приходится свыше 42 процентов от всех оформленных за январь кредитных договоров.

Аналитики из «Автостата» также отмечают, что за предыдущий месяц Kia смогла реализовать на российском авторынке почти 15,7 тысячи легковых машин, а это на 2 процента больше, чем за тот же отрезок времени 2018 года.

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