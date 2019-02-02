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АВТО

BMW показал экономичную версию гибридного седана 7-Series

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категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель BMW продемонстрировал гибридный вариант 7-Series сразу в трех модификациях: обычной, с полным приводом и длинной базой.

Гибридная установка состоит из бензинового двигателя объемом 3,0 литра и мощностью 286 «лошадок», а также электрического мотора, выдающего 113 «лошадей». Она работает вместе с 8-скоростной автоматической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться чуть больше чем за 5 секунд.

При использовании одной только электрической тяги автомобиль способен проехать около 50 километров. В гибридном режиме седан тратит 2,3 литра на сто километров пути. Как и в случае с обычными версиями, для установки электронных помощников нужно внести доплату. В РФ будет продаваться только удлиненный вариант «гибрида». Его стоимость составит около 7,5 миллиона рублей.

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